Migrants : Les routes de l’horreur…

Abdoul, jeune Ivoirien, ne demandait pas grand-chose à la vie. Travailleur, doué de ses mains, couturier hors pair, il voulait gagner un peu d’argent pour se payer une machine à coudre et créer son propre atelier. De petits boulots mal, ou pas du tout, payés en promesses fallacieuses, le voilà parti de plus en plus loin de sa famille, sur la route des migrants subsahariens dont il va partager les malheurs durant 3 années atroces. Sans jamais avoir voulu quitter son pays, il parviendra finalement en Italie où son calvaire sera loin d’être terminé.

Après une rencontre tout à fait fortuite avec Abdoul, il aura fallu à Audrey Millet deux ans d’enquêtes et le recueil de plus de cent cinquante témoignages pour retracer l’itinéraire de l’horreur suivi par Abdoul, ses compagnons et compagnes de misères. Son livre, L’Odyssée d’Abdoul, cette enquête au bout de l’enfer, publiée aux éditions Les Pérégrines, va très vite devenir essentiel à tout traitement sérieux de la question migratoire. Plus personne ne pourra dire : on ne savait pas.

Docteure en histoire, Audrey Millet est chercheuse à l’OsloMET et rattachée au laboratoire d’anthropologie du travail à l’université de Bologne. Elle est notamment l’autrice aux Pérégrines du remarqué Livre noir de la mode (4000 ventes). Elle travaille actuellement sur la corruption et le crime organisé à partir des migrations de travail et étudie les interconnexions des groupes criminels traditionnels avec l’économie mondialisée.