La MFR de Rumengol ouvre ses portes le 7 et 8 mars 2025

LEM vous emmène à la découverte de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Rumengol, un établissement proposant des formations du CAP au BTS avec une pédagogie basée sur l'alternance et les stages. Cette approche permet aux élèves de conjuguer cours théoriques et expérience en entreprise, facilitant ainsi leur insertion professionnelle.

En septembre 2024, une classe de 3ème a ouvert pour aider les jeunes à explorer différentes voies, suivie en 2025 par un CAP destiné à renforcer leur professionnalisation. De plus, les Premières participent à des projets de mini-entreprises, favorisant leur esprit entrepreneurial et leur autonomie.

La MFR accompagne ses élèves dans leur orientation et leurs choix professionnels grâce à un réseau d'entreprises locales et un suivi pédagogique personnalisé. Entre témoignages d'élèves et interventions de formateurs, l'émission met en avant les atouts de cet établissement. Pour découvrir cette structure dynamique, la MFR de Rumengol ouvre ses portes les 7 et 8 mars.

https://www.mfr-rumengol.com/