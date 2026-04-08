En cette mi-avril 2026, les rendez-vous autour des métiers d'arts fleurissent : un salon avec le Parc naturel régional d'Armorique, et deux expositions à Quimper.

Céramique, bijouterie, tapisserie d’ameublement, vannerie, travail du verre ou du bois, coutellerie d’art, textile... Le temps d’un week-end, une vingtaine d’artisans d’art du territoire vous dévoilent leurs créations et leurs savoir-faire sur le thème Cœurs à l’ouvrage,

En plus des stands des exposants, on pourra suivre :

Des initiations gratuites à la mosaïque samedi et dimanche pour contribuer à la réalisation d’une mosaïque collective.

La remise du prix du public le dimanche à 17h.

Les crêpes "ambulantes" salées et sucrées de Mo’Fée le dimanche

Le Salon d’exposition-vente est ouvert samedi 11 avril 2026 de 13h à 18h et dimanche 12 avril 2026 de 11h à 18h.

C’est à Hanvec au domaine de Menez Meur qui est aussi un parc animalier avec des espèces locales et un vaste terrain qui permet largement de se promener et l'entrée au domaine est exceptionnellement gratuite pour cet évènement.

À la médiathèque de Quimper, l'exposition Art + artisanat = artisanat d’art ?

Une exposition qu’on peut voir en ce moment et jusqu’au 30 mai 2026 à la médiathèque Alain-Gérard de Quimper a été réalisée avec le concours du musée des beaux-arts de Quimper dans la galerie de la médiathèque, en lien avec Delphine Aubert, artisan d’art, et Sylvie Anat, plasticienne.

Tout commence par un don : deux fauteuils chargés d’histoire, confiés à Delphine Aubert, tapissier d’ameublement à Quimper. Dans une lettre émouvante, la donatrice évoque son père disparu, ses passions artistiques, son amour des couleurs.

À partir de ces références, Delphine Aubert et la plasticienne Sylvie Anat, voisines d’ateliers à Locmaria, imaginent un graphisme original inspiré de cet univers sensible. Imprimé sur textile puis travaillé à la main, il redonne vie fauteuils qui ont même des prénoms : Jules et Juliette — du nom des deux enfants de cet amateur d’art — les fauteuils sont devenus des œuvres d’artisanat d’art, entre mémoire intime et création contemporaine.

L'exposition invite le public à puiser son inspiration dans les collections du musée des beaux-arts de Quimper pour transformer l’objet artisanal en œuvre d’art unique et découvrir un savoir-faire lié au tissage. L’exposition s’accompagne d’une sélection d’ouvrages et de références littéraires et artistiques,

Il y a aussi des visites de l’exposition avec Sylvie Anat et Delphine Aubert vendredi 10 avril 2026 et jeudi 7 mai 2026 à 18h, ainsi que plusieurs ateliers et une conférence d'ici à la fin mai. Le programme complet est disponible sur le site internet de la Ville de Quimper.

Le concours régional des Ateliers d'art de France au prieuré de Locmaria à Quimper

On peut encore voir jusqu’à dimanche 12 avril 2026 les œuvres des 11 candidats qui ont participé à l’édition 2026 du concours régional des Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art,