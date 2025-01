Mémoire de vi(ll)es : Maitresse, raconte-moi ton école !

L'association des Petites cités de caractère, la Corlab et des radios associatives bretonnes ont participé à un projet de collectes de mémoires dans des villes et villages labélisés aux Petites cités de caractère durant tout l'été 2023.

Episode 3 : Maîtresse, raconte-moi ton école !

La séparation des filles et des garçons, les règles vestimentaires, les outils pour écrire, le confort dans la classe sont autant de paramètres qui différencient l’école d’hier et celle d’aujourd’hui. Gérard et Michèle Le Stir, Jean-Pierre Perrot, Jean Ferrec et Albert Mulard reviennent sur leurs souvenirs d’école entre 1930 et 1950.

L’héroïne de cet épisode demeure Yvonne Goulaouic, qui fut institutrice au Faou de 1967 à 1985. Passionnée, elle favorisait déjà une pédagogie alternative en organisant des classes dehors, en quête de l’épanouissement personnel des élèves et d’exploration sensible de leur lieu de vie.