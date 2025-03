Dans cette émission, on découvre le quatrième album de Rozenn Talec et Yannig Noguet : "Melezour". Un bel hommage à la culture bretonne en trois ingrédients : langue, musique et danse.

Ce vendredi 7 mars 2025, le Bistrot recevait Rozenn Talec en direct et en studio pour, entre autres, nous présenter "Melezour". C'est le quatrième album du duo Rozenn Talec et Yannig Noguet, sur le label Arfolk. Un nouvel enregistrement à la fois ciselé, engagé, reflet d'une création bretonne contemporaine bien vivante et dansante.

Une belle après-midi avec une jeune femme, passionnée, auteure et chanteuse, souriante et bienveillante pour des béotiens étrangers à la langue Bretonne.

L'accordéon diatonique omniprésent, la musique à danser, la présence du complice Yannig, du Papa Jean-Claude, collecteur non pas d'impôts, mais de culture bretonne, l'envie d'apprendre, de transmettre, de rencontrer l'autre aux quatre coins de la planète.

Une heure avec Rozenn, trop court... on s'en refait une ? Rostrenen, c'est à côté !

Avec, en préambule, un clin d'œil pour ses 80 ans à Monsieur Gilles Servat que l'on écoute, valsant, un jour, avec Rozenn sur "Ar soudared zo gwisted e ruz".

À consommer avec une double gavotte, trois andro et plus si affinités !