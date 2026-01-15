Dans cet épisode de Truelle et sac à dos, visite de l'espace d'interprétation de Lillemer, un site néolithique entre Dol-de-Bretagne et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). La médiation a été assurée par les archéologues qui ont décrit leur démarche scientifique lors des fouilles, notamment d'une nécropole.

L’espace d'interprétation du site de Lillemer est dédié aux résultats archéologiques grâce à la prospection en 1995 et les fouilles programmées entre 2001 et 2013. Il s’agit d’un gisement de 30 ha très bien conservé sur la butte de Lillemer et les marais environnants. Lillemer est située sur une butte entourée d’une enceinte, qui est la plus ancienne de Bretagne.

L’espace d’interprétation permet la découverte de la période du néolithique, c'est-à-dire une période de développement de l’agriculture et de l’élevage. Il montre l’existence d’un peuplement néolithique du Vè au IIIè millénaire av J.C. Les archéologues ont mis au jour des chemins de planches et de branches, des traces de foyer, des objets domestiques et vestiges divers, dont la conservation a été favorisée par l'humidité du sol (tourbière).

La démarche scientifique des archéologues en fil jour des découvertes sur le néolithique de Lillemer

La création de cet espace d’interprétation, ouvert en 2010, est à l'initiative de la commune. Le projet a aussi été soutenu par la DRAC, la Région, le Département, la communauté d’agglomération. L'écriture de l’exposition n’a pas été réalisée par des médiateurs, mais par des archéologues. Sa thématique est la suivante : que nous apprend le site de Lillemer sur le néolithique ? Il s’agit d’une approche assez inhabituelle, car elle met au premier plan le travail archéologique, la démarche scientifique, qui fait émerger des hypothèses et des questionnements. Il y a des panneaux explicatifs, des vitrines, des dessins, des représentations artistiques et des vidéos. L’espace est divisé en deux parties distinctes. La première présente le site de Lillemer en termes de données géographiques de terrain tandis que la deuxième est consacrée à la culture matérielle. Plusieurs ateliers y sont organisés, notamment pour les scolaires.

La plupart des médiations, assurées par Catherine Bizien, s’adressent à des classes de 6ᵉ puisque le néolithique fait partie de leur programme. Mais le centre accueille également d'autres publics scolaires, du CE2 aux étudiants, des groupes sur demande (randonneurs, cyclistes …) et des visiteurs individuels. Bon nombre des artefacts sont libres d’accès pour les visiteurs.

Manque de signalétique, et de ressources humaines et financières

L’accès à l'espace d’interprétation est libre, mais les médiations sont payantes. Cependant, le site fait face à des problèmes en termes de fréquentation et de communication. En effet, Lillemer est un village de moins de 400 habitants. Le Département n'a pas souhaité installer un fléchage en bord de route pour localiser le lieu. En outre, aucun archéologue ni médiateur n'est à temps plein sur ce site. L’espace d'interprétation est ouvert selon les heures d’ouverture de la mairie et est donc inaccessible les mercredis, les samedis et dimanches qui sont pourtant des jours où le potentiel de visiteurs est le plus élevé.

Toutefois, la commune place ses espoirs en l’arrivée d’un médiateur culturel au centre archéologique de Saint-Malo, qui pourrait éventuellement contribuer à la valorisation et la médiation du patrimoine de Lillemer.

Plusieurs projets ont été envisagés : renouvellement des médiations, développement de nouveaux thèmes, refonte des contenus vidéos et exploitation de l’espace extérieur par la construction d’un préau dédié à des ateliers ou la mise en place d’un jardin. Une « balade archéologique » pourrait être proposée via la mise en place de panneaux

explicatifs autour de la butte de Lillemer. Les ressources humaines et financières décideront de l'avenir de ces projets.