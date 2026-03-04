Dans cet épisode de Truelle et sac à dos, on examine de près les fouilles réalisées à La Mézière (Ille-et-Vilaine). Des fouilles archéologiques préventives avant divers aménagements ont finalement révélé une occupation de longue date, du néolithique au Moyen Âge. L'archéologue Bastien Simier revient sur les découvertes et la façon dont il les a partagées avec le public, notamment la population locale.

L'image de couverture est extraite du rapport de Bastien Simier consacrées aux fouilles de la ZAC de La Beauvairie à La Mézière (35) - Inrap 2022

Les fouilles archéologiques ont été réalisées par Bastien Simier à la ligne de La Gonzée et à la ferme Biet sur la commune de La Mézière en Ille-et-Vilaine. Le chantier a été mené en deux temps : en 2019 après un diagnostic réalisé en 2012 concernant la ligne de La Gonzée, et en mai 2023 en ce qui concerne la ferme Biet, qui a dû être préalablement démolie pour permettre la réalisation de ces fouilles. Ces fouilles ont été réalisées à titre préventif, puisqu’un lotissement était en projet sur les lieux des fouilles de la ligne de La Gonzée, et un projet d’urbanisme est en cours à l'emplacement de l'ancienne ferme.



Mais tout a commencé en 1990, quand les archéologues du CERAPAR (Centre de Recherches Archéologiques du Pays de Rennes) ont signalé un nombre important de tuiles de l’époque romaine ressorties des labours, ce qui laissait supposer un site romain sous la commune.

En fait, les fouilles de la ligne de La Gonzée ont révélé des éléments archéologiques datant du Néolithique, mais aussi de la période gallo-romaine et du haut Moyen Âge. Les vestiges de la période gallo-romaine laissaient penser qu’il y existait une villa à cette époque.

En 2018, l’INRAP a dirigé de nouvelles fouilles au niveau de la ZAC de la Beauvairie, en prévention de la construction d’un lotissement. Ces fouilles ont confirmé la présence

d’une « très grosse exploitation agricole » sans révéler pour autant la résidence du propriétaire de la villa romaine.

Les archéologues supposent que la villa se trouverait sous l’église, ce qu'auraient pu confirmer les fouilles de la ferme Biet, toute proche. Malheureusement ça n'a pas été le cas.

En 2023, le diagnostic mené la ferme Biet a cependant permis de trouver des traces d’habitat semblables à celles trouvées en 2018, à La Beauvairie, également fouillé par Bastien Simier. On connait assez mal ce type d'établissement en Bretagne, d'où l'intérêt des fouilles menées à La Mézière dès qu'un aménagement y est prévu.

Bastien Simier explique par ailleurs comment il partage ses découvertes auprès de la population locale ; notamment par des conférences.



Un reportage de Alexane Caron du Master 2 Médiation du patrimoine, de l'histoire et des territoires de l'Université de Rennes 2, 2024-2025.