Dans cet épisode de Truelle et sac à dos, 4 étudiantes du master Médiation du patrimoine, de l'histoire et des territoires (MPHT) de Rennes 2 ont pris les commandes. Leur idée : interviewer un médiateur culturel du Musée de Bretagne pour évoquer les collections archéologiques du musée. a accepté de répondre à leurs questions.

Crédit photo : Alain Amet, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Dans cet épisode, nous vous invitons à plonger dans l'univers fascinant des collections archéologiques du Musée de Bretagne, témoins silencieux de notre passé collectif et de la richesse de notre patrimoine. Le Musée de Bretagne, avec ses diverses expositions, nous offre une occasion unique de comprendre l'histoire de cette région à travers les âges et ses objets.

Ces objets ne sont pas seulement des artefacts. Ils sont les clés qui nous ouvrent les portes d'un passé souvent méconnu, révélant les modes de vie, les croyances et les savoir-faire de nos ancêtres.

Le rôle du médiateur est essentiel, car il ne se limite pas à transmettre des informations, mais il crée un lien vivant entre les objets exposés et le public. À travers des anecdotes et des récits personnels, Pascal Nignol nous fera découvrir comment chaque pièce de la collection peut raconter une histoire unique, révélant des aspects inattendus de notre

passé.”