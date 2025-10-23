Rencontre avec les médiateurs Cyrille Chaigneau et Anne Affagard autour de leur pratique au musée de la Préhistoire de Carnac.

Crédit photo : Riottoso CC BY 4 0 via Wikimedia Commons

Membres de l'équipe de médiation du musée de la Préhistoire de Carnac dans le Morbihan, Anne Affagard et Cyrille Chaigneau nous expliquent en quoi consiste leur travail, ses enjeux et ses motivations. On découvre aussi leurs parcours respectifs, les spécificités de la médiation en archéologie et l’avenir de celle-ci, et plus particulièrement sur le site de Carnac.

Depuis le 12 juillet 2025, les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan sont inscrits à l’Unesco. Il s’agit du premier site breton inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Un nouveau musée verra le jour en 2027. En attendant, l'ancien musée reste ouvert et propose une médiation variée.

L'équipe de médiation compte deux membres que nous avons rencontrés.

Archéologue de formation, Cyrille Chaigneau a pratiqué la prospection archéologique pendant dix ans. Au cours de cette période, il a pu participer à la localisation d’une centaine de sites mégalithiques dans le pays de Redon. En 2011, ce dernier rejoint l’équipe de médiation scientifique culturelle du musée de Préhistoire de Carnac. La raison de ce changement, passant du terrain à la transmission, peut se résumer au fait qu’il ressentait un profond gouffre entre les connaissances scientifiques actualisées par les professionnels de l’archéologie et celles expliquées au grand public, surtout avec le renouvellement constant de la recherche scientifique. En tant que médiateur, il souhaite faire le “pont” entre ce savoir et les curieux concernant ce domaine, que ce soit sous la forme de visites guidées, de conférences, d’expositions temporaires ou d'ateliers de découverte ludique.

Son parcours peut être considéré comme “atypique” au sens où il ne suit pas un parcours académique orienté vers l’histoire et l’archéologie. C’est bien au fil des années et surtout au cours d’une reconversion qu’elle se lance dans la médiation culturelle. La passion de transmettre était déjà inscrite dans son parcours, en tant que libraire notamment auprès des plus petits. Elle se dirige alors vers une formation de guide et finit de se former au sein du musée de Préhistoire de Carnac, qu’elle n’a plus quitté depuis.