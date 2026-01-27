Deux nouvelles autrices sont mises à l'honneur dans la collection Les UniversELLES de l'éditeur Jean-Marie Goater : Marie le Franc et Colette Cosnier. Retour sur ces femmes de lettres, et d'autres, trop souvent oubliées, avec la directrice de la collection Gaëlle Pairel, spécialiste du matrimoine littéraire en Bretagne.

Après avoir dirigé l'ouvrage collectif les Femmes de lettres en Bretagne, matrimoine littéraire et itinéraires de lecture, Gaëlle Pairel s'est vu confier la direction de la collection Les UnivesrELLES aux Éditions Goater en 2023. Jabadao d’Anne de Tourville et Un lycée pas comme les autres d’Yvonne Meynier ont été les deux premiers titres sélectionnés. En 2025, deux autres sont venus compléter la collection : Marie Le Franc, autrice du roman Hélier, fils des bois (prix Fémina 1927) et Colette Cosnier pour sa pièce de théâtre Marion du Faouët, la catin aux cheveux rouges.

Cette collection a non seulement pour objectif de faire ressurgir de belles plumes quelque peu oubliées, mais il s'agit aussi de faire porter la voix des femmes et leurs points de vue sur leurs époques, de la Révolution à nos jours. Le format poche permet en outre de rendre les œuvres abordables (autour de 10 €) dans la perspective notamment de leur lecture à l'école.

En outre, à la lecture de ces ouvrages, on mesure combien les questions abordées par les autrices des XIXe et XXe siècles restent contemporaines, qu'il s'agisse du rapport à la nature et à la vie sauvage, de la vie simple, avec Marie Le Franc, ou de la justice sociale et de la liberté avec Colette Cosnier et la "Robin des bois bretonne" qu'était Marion du Faouët.

Au passage, Gaëlle Pairel nous recommande la lecture d'un ouvrage paru chez Le Passager clandestin, Opinion d'une femme sur les femmes de Fanny Raoul, un pamphlet féministe post-révolutionnaire qui invite les femmes à s'emparer de leur destin et à devenir autres que "d’élégantes poupées dans leur jeunesse et de grands enfants toute leur vie".