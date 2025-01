Dans ce nouvel épisode, deux pépites littéraires sont à la une : Jabadao d’Anne de Tourville, Prix Femina en 1951 & Un lycée pas comme les autres d’Yvonne Meynier, Grand prix de la littérature jeunesse en 1962, un roman et un roman jeunesse épistolaire.

Ce qui LES rassemble ? Ils viennent tous les deux d’être réédités dans la collection éditoriale Les UniversELLES que j’ai le plaisir de co-diriger au sein des éditions Goater.

Les UniversELLES s'adressent à tous les publics avec une attention toute particulière portée vers les jeunes générations afin de les sensibiliser à leur matrimoine et aux œuvres littéraires remarquables qui le constituent.

Pour inaugurer cette collection, nous publions la romancière Anne de Tourville et l'auteure jeunesse Yvonne Meynier qui entrent en littérature en 1944 et participent au renouveau littéraire de l'après-guerre.

Anne de Tourville reçoit le Prix FEMINA en 1951 pour Jabadao, conte noir et jubilatoire édité alors par les Éditions Stock. Originaire d'Ille-et-Vilaine (35), elle naît à Bais en 1910 en milieu rural mais elle grandit en bord de mer. Son écriture vive, acérée, mordante met en scène une Bretagne entre terre et mer, entre légendes et réalités. Nous rééditons Jabadao, roman puissant et sensible dont la résonance avec les enjeux de notre époque séduira tous les publics.

Tout au long de sa carrière littéraire, Yvonne Meynier se voit décerner de nombreux prix dont celui de la Fédération des Associations de Parents d'élèves des lycées et collèges français en 1962 pour ce très beau roman épistolaire : Un lycée pas comme les autres publié dans la Bibliothèque Rouge et or La Souveraine. Inspiré de faits réels - originaire du Limousin, Yvonne Meynier s'installe à Rennes en 1938 avec son mari et leurs trois filles - ce récit jeunesse drôle et tendre est un témoignage rare sur ces années d'occupation telles qu'elles sont traversées par une famille et deux adolescentes.

Une réédition incontournable pour cette correspondance pétillante qui s'adresse à tous les publics dès le collège !

Ces deux premiers livres sont illustrés par Lucie Roullier et mis en page par Mélodie Thomas.

Sources:

Extrait musical: Le bagad Kemper (Quimper) au Championnat des bagadoù, 2018, Brest

Générique: Yann Pairel