En plus de produire Histoire(s) de matrimoine sur notre antenne, Gaëlle Pairel, la spécialiste des femmes qui ont écrit ou écrivent en lien avec la Bretagne depuis 1800, leur consacre désormais une collection avec l'éditeur Jean-Marie Goater : Les Universelles.

Découvrez Histoire (s) de matrimoine, l'émission de Gaëlle Pairel

Gaëlle Pairel leur avait consacré son mémoire, puis un ouvrage (collectif) : les Femmes de lettres en Bretagne, matrimoine littéraire et itinéraires de lecture est paru aux Éditions Goater en 2021. Deux ans plus tard, c'est une collection qui voit le jour pour mettre en lumière ces femmes autrices liées à la Bretagne, qu'elles soient nées ou aient vécu dans notre région ou qu'elles aient écrit sur elle, du XIXe siècle à nos jours.

Un format poche abordable

Le format poche a été choisi à dessein. L'idée est bien de rendre accessible les œuvres de ces femmes autrefois publiées mais désormais introuvables car jamais rééditées. Elles ne sont pas pour autant tombées dans l'oubli ; les autrices que les Éditions Goater vont éditer dans cette collection ont toutes marqué leur temps et beaucoup ont été primées.

Rendre accessibles les autrices au public scolaire

Le nom de la collection Les UniversELLES indique d'ailleurs son ambition. Il s'agit bien de s'adresser à l'ensemble du lectorat, féminin ou masculin et notamment aux plus jeunes. Si les autrices sont rééditées et leurs ouvrages de nouveau abordables, elles pourront entre autres être étudiées en classe. Des établissements bretons se sont déjà montrés intéressés.

Des thèmes et des styles toujours contemporains

L'objectif de la collection est aussi de publier des autrices dont les thèmes parlent encore aux humains du XXIe siècle et dont les styles restent modernes et fluides, teintés d'humour. C'est le cas pour les deux premières parutions de la collection : Jabadao d’Anne de Tourville et Un lycée pas comme les autres d’Yvonne Meynier.

Dans Jabadao (Prix Fémina 1951), Anne de Tourville nous conte l'histoire d'amour contrariée de deux jeunes gens que séparent leur condition sociale et le conformisme d'une mère cupide et avide de pouvoir. Il est question d'affirmer ses valeurs humanistes et de faire la part entre l'accessoire et l'essentiel, sur fond de rapport profond à la nature qui trouve un large écho de nos jours.

Avec Un lycée pas comme les autres d’Yvonne Meynier, on plonge dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vue par deux adolescentes, un récit fictif mais très ancré dans le quotidien et le vécu concret de la guerre.

En 2024, trois ou quatre nouveaux ouvrages enrichiront la collection Les UniversELLES, dans des genres littéraires variés (essayistes, voyageuses). Le prochain sera d'ailleurs une pièce de théâtre de Colette Cosnier sur Marion du Faouët.