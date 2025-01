Une masterclass de théâtre à Quimper avec la metteuse en scène et comédienne Elsa Granat

Le 13 avril 2024, Elsa Granat - metteuse en scène et comédienne de la compagnie Tout un ciel - a animé une masterclass à l'attention de 12 comédiens amateurs du Pôle Théâtre de Quimper, coordonné par Robert Joubin.

Ce temps de travail partagé a eu lieu dans l'atelier du Théâtre de Cornouaille, un espace de répétition et de représentation situé au 3e étage du bâtiment, au-dessus de la grande salle de spectacle. Elsa Granat était assistée pour l'occasion par Laure Grisinger, dramaturge au sein de sa compagnie.

→Plus d'informations sur le Théâtre de Cornouaille : https://www.theatre-cornouaille.fr/

→Plus d'informations sur le Pôle Théâtre de Quimper : https://www.mjckerfeunteun.org/le-pole-theatre/

Faire du théâtre pour raconter les tranchants du monde

Entre le 10 et le 12 avril 2024, durant les trois soirs qui ont précédé cet atelier, la compagnie Tout un ciel, augmentée de cinq comédiens amateurs (membres de l'association des retraités Quimpérois) a joué la pièce King Lear syndrome ou les mal-élevés sur le plateau du théâtre de Cornouaille. Avant de participer à la masterclass, les élèves du Pôle Théâtre ont tous assisté à l'une de ces représentations.

Voici l'histoire : Le jour du mariage de sa petite dernière, un vieil homme fait un malaise. Lorsqu'il reprend ses esprits, il ne parle plus qu'en vers Shakespeariens et entend donner la plus belle part de son royaume à celle de ses filles qui saura le mieux lui déclarer son amour.

Les médecins sont formels : le vieil homme est atteint du King Lear Syndrome. Il se prend pour le roi Lear, a des idées délirantes, des hallucinations et par moments, des réflexions percutantes qu'il exprime sans filtre.

Confrontées à la perte de lucidité et à l'agressivité de leur père, les deux filles aînées décident de placer le vieil homme en EHPAD. Là et jusqu'au bout, un ballet halluciné va se danser, mêlant malgré eux les résidents de l'EHPAD, leur famille, et le personnel soignant.

Sur scène, la fin de vie mise sous nos yeux mal habitués prend des allures de carnaval et fait grand bruit. Les anciens, vibrants de la poésie des grands textes et des chansons populaires sont mis en royauté. Une parole se tisse en musique dans le choc des langues, des époques, des styles.

Spectacle King Lear Syndrome ou les mal-élevés. Crédits photo: Simon Gosselin.

La compagnie Tout un ciel développe des projets artistiques autour de la notion de care et aborde des thématiques éloignées des plateaux telles que la jeune aidance, la relation de soin ou comme c'est le cas dans la pièce King Lear Syndrome, la vulnérabilité des personnes âgées.

Elsa Granat compose ce qu'elle nomme « des écritures traversées » où viennent se croiser ses mots à elle, des citations de grandes œuvres théâtrales, la parole des acteurs jaillissant d'improvisations, les jargons de tous bords… Une manière de faire territoire commun pour explorer nos contradictions et celles de l'époque. Trouver la bonne place pour raconter les tranchants du monde et les sublimer.

Partager l'expérience du théâtre en dehors des plateaux

Chaque création artistique de la compagnie se poursuit et se déploie sur le terrain à la rencontre de publics divers, sous forme de performances théâtrales mobiles ou d'ateliers au cours desquels Elsa Granat et son équipe échangent sur les thématiques abordées dans leurs spectacles, font entrer les participants dans leur processus de création et en partagent la joie.

Elsa Granat et une partie du groupe de comédiens du Pôle Théâtre de Quimper.

Lors de cette masterclass, Elsa Granat a invité les comédiens du Pôle Théâtre dans l'univers de Tout un ciel et dans la fabrique de ses écritures traversées.

Partant d'un travail d'improvisations, elle a permis à chacun d'explorer ces espaces en s'appuyant sur ce qu'il sait faire et être. En accordant du crédit à ces savoirs-là. Et aussi, en se laissant traverser par cette vitalité qui fait du théâtre un art vibrant. Cette vitalité qu'il faut sans cesse chercher et nourrir. Rattraper. Car elle s'évade. Cette vitalité qui excède le jeu. Le déborde. Doit le déborder. Nécessairement. Pour que le théâtre soit un art vivant. Car il ne l'est pas toujours. Non. Dans nos corps et sous nos yeux, parfois, il ne se passe rien. Alors, il faut veiller au grain. Veiller au grain. Encore et toujours attiser le feu.

Attiser le feu.

→ Plus d'informations sur la Compagnie Tout un ciel : https://toutunciel.fr/

Spectacle King Lear Syndrome ou les mal-élevés. Crédits photo: Simon Gosselin

Remerciements :

King Lear Syndrome une masterclass, un documentaire de Marine Chanourdie pour Transistoc'h.

Merci à Elsa Granat et à Laure Grisinger de la compagnie Tout un ciel ;

Merci à Sarah Baranes, assistante de production et d'administration pour La Kabane, maison d'artistes ;

Merci à Aurélia Abramovici, directrice de la communication et des relations avec les publics et à Clotilde Campagna, chargée des relations avec les publics, au Théâtre de Cornouaille ;

Merci à Robert Joubin et aux 12 comédiens du Pôle Théâtre de Quimper qui ont participé à cette masterclass : Alain, Bénédicte, Christine, Elisabeth, Guillaume, Laurence, Léa, Nadia, Nathalie, Patrice, Sébastien, Véronique.