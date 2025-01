Publié le 24/09/2024

Cinéma et cuisine avec des crêpes syriennes au menu du film Les Barbares de Julie Delpy, les conseils de jardinage d'automne de Marie cultive à base de compost et de graines de courges, et les dessins de Mathurin Méheut pendant la Grande Guerre ; c'est le programme de notre plateau radio "les marottes du mardi" de ce 24 septembre 2024, avec l'équipe de Transistoc'h.