Dans les marottes de ce mardi 28 janvier 2025, la Baraque de la compagnie de théâtre Méharées à Brasparts et ce qu'on aime dans le festival Longueur d'ondes à Brest, du 29 janvier au 2 février 2025.

La compagnie Méharées a récupéré une baraque foraine (qui autrefois servait pour les spectacles de marionnettes) et elle l'installe sur son terrain à Brasparts. L'idée est d'en faire un lieu ouvert aux créations et initiatives artistiques en tout genre : danse, musique, créations sonores et radiophoniques, concerts, films documentaires, dessin, peinture, poésie, photographie, arts plastiques, etc. Quant aux thèmes, la compagnie souhaiterait qu'ils concernent la diversité des langues et des peuples, les droits des femmes, la santé mentale, la diversité du vivant et droits humains, les conditions de vie. Des témoignages, des récits vécus seront aussi les bienvenus.

La 21e édition du festival pionnier consacré au son sous toutes ses formes (positives) a lieu du 29 janvier au 2 février 2025 essentiellement au Quartz mais d'autres lieux de Brest pourront accueillir ponctuellement des événements. Ces derniers sont multiples aussi : tables-rondes et conférences, séances d'écoute, performances artistiques ou concerts. On en aura pour toutes les oreilles. Les sujets abordés sont nombreux, liés ou non à l'actualité ; on y découvre aussi bien des documentaristes, des grandes voix de la radio et désormais du podcast que des artistes sonores ou des audionaturalistes, archéologues, mémorialistes du sonore, etc.