Histoire de Matrimoine est une invitation à découvrir les autrices en Bretagne, leurs œuvres singulières et universelles écrites de 1801 à nos jours. Romans, essais, poésie, théâtre, récits de voyage, partons ensemble à la découverte de ces livres incontournables.

Aujourd’hui, nous prenons la route avec la poète et romancière morbihanaise Marie Le Franc née à Sarzeau en 1879 et décédée à St Germain-en-Laye en 1964. Entre ces deux dates, en prose comme en poésie, Marie Le Franc arpente et écrit le monde du Morbihan au Canada nous proposant à lire aujourd’hui ses œuvres issues du cycle canadien et celles du cycle breton. Autrice majeure du matrimoine de part et d’autre de l’Atlantique, elle reçoit, En France en 1927, le prix Fémina pour Grand Louis l’innocent. Marie Le Franc est une autrice en mouvement :

J'ai toujours rêvé d'un monde fait d'une route qui n'en finit plus et sur laquelle on est l'éternel voyageur.

Marie Le Franc

Sources :

Bibliographie Marie Le Franc :

Dans l’île, Association CALI – Association des amis de Marie Le Franc, 2004

Grand Louis l’innocent, Liv’éditions, 2005

Enfance marine, Liv’éditions, 2005

Hélier, fils des bois, PUQ, 2011, Préface de Rachel Bouvet

La Rivière solitaire, Liv’éditions, 2018

Site de l’association Marie Le Franc : Association Marie Le Franc