À l'ombre d'un arbre qui peut prendre une belle ampleur, le Tulipier de Virginie en compagnie de Marie Carpentier alias Marie cultive : botanique, histoire, usages et conseils pour l'implanter dans votre (grand) jardin.

Chaque jeudi dans Lem retrouvez Marie cultive

Liriodendron tulipifera appartient à la même famille que les magnolias et ça se voit. Ses fleurs évoquent en effet les tulipes, ses feuilles ont une forme originale. Ce qui caractérise l'arbre, c'est surtout son ampleur : 30 à 60 mètres si on le laisse s'épanouir ! Il supporte la mi-ombre, mais c'est lui qui finira par en apporter. On utilise son bois clair pour fabriquer des barques ou des cabanes au Canada. Pour le reste, c'est un arbre ornemental qu'on ne pourra planter que dans de vastes jardins.