Quelques recommandations de Marie Carpentier alias Marie cultive pour l'entretien du jardin en octobre : c'est le moment de préparer ses lasagnes de permaculture !

Les lasagnes sont une technique de jardinage en permaculture plutôt simple. Pas besoin de préparer le sol.

On commence par poser du carton qu'on humidifie (ou bien, on laisse la pluie faire) puis on dispose alternativement des couches de "vert" (azote, soit des épluchures, du compost pas tout à fait mûr, de la tonte de gazon fraiche...) et du "brun" (carbone, donc cartons, bois fragmenté, paille, feuilles mortes bien sèches, écorces...), jusqu'à une hauteur de 40 à 50 cm environ ; on termine par la couche de paille ou d'écorces. On peut délimiter ses lasagnes pour éviter que la matière se répande et pour le côté esthétique : des demis troncs feront l'affaire ou des planches, des ardoises plantées, etc. On peut aussi semer de l'engrais vert (trèfle, sarrasin, phacélie) qu'on laissera sur place pour enrichir les lasagnes. On attend le printemps et elles seront alors prêtes à être semées de légumes ou de fleurs.