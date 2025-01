Quelques recommandations de Marie Carpentier alias Marie cultive pour planter sa haie au mois de novembre.

Un mardi par mois dans Lem retrouvez Marie cultive

L'automne, quand le sol est bien frais et humide, c'est la saison parfaite pour planter des arbustes, donc pour créer ou étoffer les haies de son jardin.

Les intérêts des haies : écologiques, esthétiques, voire vivriers

Autrefois les haies (en bocage) étaient destinées à délimiter les parcelles agricoles, mais servaient aussi à fournir le bois de chauffage ; un usage qui revient d'ailleurs... Au jardin cependant, outre la préservation de votre intimité, l'intérêt des haies sera plutôt d'ordre écologique : pour équilibrer le sol, ombrager et abriter le potager ou les massifs du vent, accueillir des oiseaux et autres petits animaux (hérissons, amphibiens), limiter le ruissellement et donc les inondations. Les gourmands pourront choisir des espèces qui produisent des petits fruits : cassis, goyavier, noisetier, arbousier, voire aubépine, etc.

Choix des espèces pour limiter l'entretien et faire chatoyer les couleurs

Marie recommande avant tout de mélanger les espèces (en cas d'attaque d'un parasite ou de maladie, tous les arbustes ne seront pas touchés) et de choisir ces arbustes qui fleurissent successivement : cornouiller, hibiscus, oranger du Mexique, véronique, groseillier à fleurs, rosier arbustif...

Évitez le taille-haie, très agressif pour les arbustes et donc, renoncez aux espèces à croissance rapide ou qui produisent des épines ou s'adaptent mal au réchauffement du climat : eleagnus, berberis (Épine-vinette), pyracantha, escallonia, lauriers...