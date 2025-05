Comme les Anglais, au mois de mai, on arrête de tondre son jardin pour le bien des insectes pollinisateurs, de la biodiversité et pour se reposer (il y a déjà fort à faire au jardin).

Nos cousins Anglais ont lancé le No mow may ; autrement dit le mois de mai sans tonte. Curieux dans le pays des "jardins anglais" si bien tondus... En fait, à l'heure de l'effondrement de la biodiversité, c'est une nécessité vitale !

Les abeilles et autres insectes pollinisateurs ont besoin de fleurs pour se nourrir. Et sans les insectes, 80% des plantes cultivées (arbres fruitiers et autres patates ou courges ou tomates) ne pourront plus se reproduire.

Tondre sa pelouse à ras et trop souvent fait disparaitre toute une flore (myosotis, pissenlits, boutons d'or) bénéfique aux pollinisateurs. En outre, c'est contre-productif, car votre gazon trop tondu sèche et dépérit, vous contraignant à l'arroser, voire à le nourrir d'engrais. C'est couteux en énergie et en eau, voire en semis de pelouse.

Bref, reposez-vous un peu. Tondez uniquement les endroits où vous passez souvent et laissez tranquille le reste du jardin !