Marie Carpentier, alias Marie cultive, a choisi un petit arbre très présent en Bretagne et dont on fait des confitures ou de la limonade.

Chaque jeudi dans Lem retrouvez Marie cultive

Le sureau fleurit en mai juin et c'est un délice, pour nous comme pour les pollinisateurs. Avec les fleurs du Sureau noir, on peut faire de la limonade et avec ses baies (noires) de la confiture. Les rameaux creux étaient transformés en flûtes pour appeler les esprits par les Celtes pour qui ce petit arbre (jusqu'à 10 mètre tout de même) était associé aux rites funéraires.

Le Sureau noir et ses confrères n'ont besoin de personne pour pousser un peu partout en Bretagne.