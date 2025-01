Quelques recommandations de Marie Carpentier alias Marie cultive pour protéger ses plantes en hiver : froid, humidité ou vent...

Toutes les plantes n'ont pas besoin d'être protégées en hiver, surtout celles qui sont bien adaptées au climat peur rigoureux de Bretagne. Cependant, certaines sont plus récentes sous nos latitudes comme les agrumes en pots ou le bougainvillier qui doivent être mis à l'abri (idéalement dans une véranda).

Le risque de gel est limité mais s'il se conjugue avec une forte humidité il peut faire éclater les racines des plantes les plus fragiles. Choisir un sol drainant et ajouter du paillage seront les bons gestes à accomplir. Pour les vivaces comme le Coqueret du Pérou (sous serre), on coupe franchement la plante et on paille abondamment.