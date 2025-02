Fin février, il est grand temps de préparer son jardin avant la frénésie du printemps. Marie cultive nous rappelle les grandes pistes à suivre : entretien du sol et semis.

C'est le moment de décompacter les carrés potagers ou futurs parterres de fleurs, surtout si on n'a pas paillé, ou couvert le sol avec du carton... On prend donc sa grelinette et on perce le sol avec ses dents, juste pour aérer. Pas question de labourer et de retourner de grosses mottes qui perturberaient la vie du sol. Quand on a fait ce travail, on attend quelques jours et les herbes indésirables seront bien plus faciles à enlever !

On récupère aussi son compost, même s'il n'est pas tout à fait mûr, et on l'épand sur son sol. On en profite pour réparer le composteur si nécessaire.

Il est grand temps aussi de faire ses semis d'intérieurs : poivrons, tomates, piments, courgettes, aubergines pousseront au chaud, si possible dans la salle de bain lumineuse... en tout cas, il faut de la lumière et de la chaleur pour que ces plantes apparaissent. On peut aussi bouturer un plan de basilic (si on en a trouvé un) et mettre les boutures à tremper dans des verres d'eau pour qu'elles développent leurs racines. Toutes ces pousses seront plantées en mai.

D'autres plantes potagères peuvent être semées dehors mais "sous châssis" pour les protéger des frimas : aromatiques, pois, radis, carottes, navets... On peut pailler ces semis, mais attention aux limaces ! On veille à ouvrir le châssis le jour et à refermer le soir pour aérer et éviter les moisissures.

C'est aussi la période de taille des arbustes, des petits fruits en particulier.