Marie cultive nous accompagne au jardin pour les premiers travaux de printemps, sous le soleil et encore au frais !

Du soleil et du froid le matin, c'est parfait pour une opération préventive contre les limaces. Dépaillez vos sols (mettez le paillage de côté, il alimentera le compost si celui-ci est trop humide) et laissez-les à nu pendant une semaine environ, le temps que les contrastes de températures nuisent aux pontes des limaces.

On peut continuer à veiller sur ses semis intérieurs (tomates, courgettes, poivrons) en veillant à ne pas trop les arroser. Les semis sous châssis en pleine terre peuvent commencer à être éclaircis (on élimine les pousses les plus chétives de carottes, radis ou navets). C'est aussi le moment de supprimer les adventices (désherbage) qui risquent de concurrencer les jeunes plantes potagères.

Si c'est vraiment nécessaire, on peut encore tailler les haies, mais avant fin mars, car ensuite les nidifications d'oiseaux commencent.