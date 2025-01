Dans son portrait de plante hebdomadaire, Marie Carpentier alias Marie cultive aime prendre la défense des mal-aimées comme ...le plantain, dont elle nous raconte les caractéristiques botaniques, l' histoire, les usages.

Chaque jeudi dans Lem retrouvez Marie cultive

Mal aimé des jardins, le plantain est pourtant une plante pleine de mérites. Plantago major (Grand plantain), Plantago lanceolata (Plantain lancéolé) font partie des Plantaginacées. Ce sont des vivaces au feuillage en rosette, aux feuilles nervurées et dont l'inflorescence en épi est reconnaissable. On peut même jouer avec cette fleurs en recourbant la tige autour et en tirant pour envoyer l'épi comme projectile.

Avant d'être un "mauvaise herbe" de nos jardins, le plantain était considéré comme une plante potagère jusqu'au 16e siècle. Marie vous donne la recette de son pesto : jeunes feuilles dé-nervurées mixées avec de l'huile d'olive, de la levure maltée et quelques noix voire du fromage râpé.

Infusion de feuilles séchées contre la toux, friction de ces feuilles contre les piqures d'ortie, fleurs toutes jeunes poêlées... le plantain mérite d'être utilisé et valorisé, d'autant plus qu'on le trouve partout ; c'est d'ailleurs une plante bio-indicatrice qui signale un sol équilibré et en bonne santé.