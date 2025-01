Une délicieuse chronique de Marie Carpentier alias Marie cultive, qui nous présente le physalis, alias Coqueret du Pérou ou "amour en cage" : botanique, histoire, usages et conseils pour bien faire pousser ce petit fruit qui ressemble à une lampe au goût sucré et acidulé si particulier.

De la famille des Solanacées comme la tomate ou la pomme de terre, Physalis alkekengi et surtout Physalis peruviana ont plusieurs surnoms dont l'Amour en cage et la Lanterne du fait du calice dentelé qui entoure le fruit, lequel ressemble en effet à une tomate cerise mais jaune - orange. Très décorative, cette vivace est surtout appréciée pour ses baies qu'on peut déguster telles quelles ou en confiture, marmelade ou gâteaux. On lui prête aussi des vertus digestives, anti-inflammatoires voire anesthésiantes.

L'arbuste est très productif mais a du mal à résister au froid même en serre. Il faut souvent replanter un spécimen chaque année.