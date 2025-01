Marie cultive l'Orme champêtre

Portrait de l'Orme champêtre par Marie Carpentier alias Marie cultive qui propose chaque jeudi le portrait d'une plante : botanique, histoire, usages et conseils d'entretien.

Ulmus minor, l'Orme champêtre se fait rare dans nos paysages. Beaucoup de spécimens ont succombé à la graphiose (un champignon). Cependant, quand on a la chance d'en posséder un dans son jardin, il faut lui laisser de la place car c'est un arbre de grand développement qui peut atteindre une trentaine de mètres de hauteur et vivre 500 ans. Ses graines ressemblent à celles des érables, des petits fruits ailés qui -dit-on- accompagnait les défunts jusqu'à leur dernière demeure.

Hildegarde de Bingen utilisait le sirop d'orme pour soigner la gorge et les bronches ; on lui prête de nombreuses autres vertus. Quant à son bois solide, il est idéal pour fabriquer charpentes et roues.

image : par Jacqueline Hillier via Wikimedia commons