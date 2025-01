On dit qu'il ne faut pas dormir dessous... pourtant, le noyer est un arbre précieux comme nous le rappelle Marie cultive.

Le noyer commun (Juglans regia L.) pousse très bien en Finistère même si on l'associe plus traditionnellement au sud-ouest de la France. Le tout est que le sol soit bien drainé car il n'apprécie guère l'eau stagnante. Mais c'est un véritable atout, pour sa graine, la noix, très nourrissante. On utilise aussi son brou (la matière qui entoure la noix) en menuiserie pour colorer le bois. Et le bois de noyer est lui-même très apprécié des ébénistes.

Plutôt mal vu en Bretagne (où on croyait qu'il attirait le diable), il a cependant meilleure presse dans d'autres régions. Il n'a en tout cas rien de dangereux pour les humains. Sa hauteur (jusqu'à 25 m) invite cependant à l'installer en solitaire sur un grand terrain.