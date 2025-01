Encore une fleur qui annonce le printemps avec son joli bleu pour la version sauvage ou d'autres couleurs en version cultivée. C'est le myosotis que nous raconte Marie Carpentier alias Marie cultive : botanique, histoire, usages et conseils d'entretien.

Chaque jeudi dans Lem retrouvez Marie cultive

Myosotis arvensis fait partie de la famille des boraginacées comme la phacélie, la consoude ou la bourrache... c'est une plante vivace qui peut mesurer jusqu'à 40cm (pour les variétés ornementales) et se répand facilement, par les racines. Les feuilles apparaissent en février et les petites fleurs bleues au cœur jaune dans la foulée.

Appelé Forget me not en anglais, le myosotis est symbole d'amour éternel et romantique.

Il aurait quelques vertus médicinales : stimulant, tonique, anti-douleurs articulaires, contre les inflammations oculaires... administré par hydrolat voire en tisane.

On peut acheter en pépinière des myosotis spécifiques, de couleur rose notamment, ou prélever un peu partout des plants sauvages et les replacer en terre pas trop caillouteuse ni trop pauvre.