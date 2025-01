Ses fleurs jaunes si parfumées nous envoûtent et appellent les beaux jours alors que le printemps est encore bien loin : le mimosa.

Chaque jeudi dans Lem retrouvez Marie cultive

Le mimosa d'hiver - Acacia dealbata - fait partie des fabacées comme les haricots et en effet ses fruits ont une forme de gousses. Mais ses atouts sont ailleurs : son feuillage très dentelé persistant et surtout sa floraison précoce (janvier/février) de fleurs en grappes de boules jaunes très odorantes. Ramené d'Australie par le navigateur James Cook, il a d'abord été planté en France par l'impératrice Joséphine en 1804. Plante mellifère, le mimosa offre du nectar très tôt dans la saison aux insectes pollinisateurs. Utilisé en parfumerie pour ses fleurs, le mimosa a aussi longtemps fourni son bois à la construction navale. Il se multiplie par bouturage, semis ou marcotage et a donc la réputation d'être envahissant. Il ne supporte par l'excès d'eau ni de froid (en-dessous de - 7 °C).