Il existe plus d'un millier d'espèces de menthe ; dans cette chronique, Marie Carpentier, alias Marie cultive, nous raconte la menthe poivrée.

La menthe poivrée est l'une des multiples espèces de menthe fait partie de lamiacées comme beaucoup d'autres plantes aromatiques. Avec ses tiges souterraines et ses stolons, elle colonise rapidement les jardins, à condition qu'ils soient un peu humides et ombragés. On l'utilise depuis l'Antiquité, pour ses vertus aussi bien odorantes que pour l'hygiène buccale, les troubles digestifs ou en tonique. L'huile essentielle est à utiliser avec parcimonie et sur conseil médical.