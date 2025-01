Elle égaille les bords de route et annonce l'été : la marguerite est le sujet du portrait de Marie Carpentier alias Marie cultive : botanique, histoire, usages et conseils pour adopter cette fleur si symbolique !

Chaque jeudi dans Lem retrouvez Marie cultive

Facile à dessiner - c'est un peu l'archétype de la fleur avec son large cœur jaune et ses pétales qu'on aime effeuiller - Leucanthemum vulgare fait partie de l'immense famille des Asteracées comme le pissenlit par exemple. Elle pousse le long des routes car elle apprécie les sols calcaires, les terrains remblayés, en tout cas bien drainés ; mieux vaut l'y laisser car elle tient peu de temps en vase.

Si on la cueille loin des gaz d'échappements, on peut manger sa fleur (en salade) ou ses boutons poêlés ou en condiment comme des câpres. Au jardin, elle attire les papillons et craint peu le stress hydrique. Gageons qu'elle sera sans doute une star des jardins en période de réchauffement climatique...