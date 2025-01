Encore une plante mal aimée avec laquelle Marie cultive entend nous réconcilier : le lierre grimpant.

Le lierre grimpant (Hedera helix) a mauvaise presse. On l'accuse de détruire les murs et d'asphyxier les arbres. En fait s'il s'installe certes sur les vieux murs...c'est parce que ces derniers sont vieux qu'ils ont tendance à s'écrouler et pas à cause de la plante ! Quant aux arbres, ils ne souffrent aucunement de la présence du lierre sur leur tronc au contraire puisque ce dernier les protège des températures extrêmes ou de la dent des chevreuils. On parlerait plutôt de symbiose.

Plante couvre-sol, le lierre grimpant est plutôt toxique (même s'il possède des vertus contre les affections respiratoires) ; on peut en faire de la lessive !