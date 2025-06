Même quand l'été est (très) chaud et sec, on peut garder un jardin frais et fleuri grâce aux conseils de Marie cultive.

Un mardi par mois dans Lem retrouvez Marie cultive

Pour une pelouse fraiche et verte, c'est simple, arrêtez de tondre ! Ou alors, tondez bien haut. Sinon, le soleil va simplement griller votre gazon qui en outre deviendra dur et pourrait percer la piscine des enfants... Pour circuler, tondez juste quelques allées, laissez le reste de l'herbe pousser à sa guise (et les fleurs avec). Les insectes pollinisateurs en profiteront et vous éviterez le jaunissement peu esthétique de votre jardin, que vous risquez d'avoir l'interdiction d'arroser cet été (si la sécheresse se confirme).

D'une façon générale, les parcelles ombragées dans un jardin conservent une humidité relative et le sol est protégé. Vivent les arbres, arbustes... ou les plantes grimpantes, dont certaines fleurissent longtemps : jasmin, solanum, rosiers, Bignone...

Ne vous cassez pas la tête avec les fleurs annuelles d'été (géraniums ou pétunias) qui demandent trop d'eau et d'entretien. Marie a d'autres idées pour vous, comme les Abelia grandiflora ou les hortensias en tout genre, aux formes très originales et qui restent aussi en fleurs tout l'été, voire davantage, les vivaces comme le Géranium Rozanne, le rudbeckia ou la gaillarde aux couleurs chatoyantes. Tentez le Polygala qui fleurit huit mois de l'année et résiste de mieux en mieux à nos hivers, de plus en plus doux.

Un dernier conseil : paillez vos massifs ! C'est valable pour les fleurs comme pour les légumes.