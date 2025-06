En juin, quand la chaleur s'intensifie et que la sècheresse menace, on gère l'eau du jardin avec précaution et avec les bons conseils de Marie cultive !

Déjà, récupérer l'eau au jardin n'est pas bien sorcier quand on habite une maison : un récupérateur (raccordé à votre gouttière) en hauteur ou enterré, avec pompe électrique ou mécanique, peut être cofinancé par une aide de votre communauté de communes, renseignez-vous !

Ensuite, pour limiter l'évaporation de l'eau du sol et le dessèchement de la terre, on paille ! Les copeaux de bois sont parfaits (pas la sciure, trop fine qui aura tendance à s'agglomérer) mais on peut aussi utiliser la tonte de son jardin, de la paille, le broyat de ses tailles de haies (si on est doté d'un broyeur ou d'une grosse tondeuse), des feuilles mortes qu'on a ramassées à l'automne et conservées dans un panier en grillage... le tout est de réalimenter le paillis quand la terre recommence à être visible.

S'il faut arroser, faites-le plutôt le matin, avant que les températures ne soient trop hautes et ne fassent évaporer l'arrosage immédiatement. On peut aussi arroser en fin de journée, mais il faut alors se méfier de l'humidité nocturne.

Enfin, tentez les oyas ou ollas, des amphores de 2 litres environ qu'on enterre tous les mètres carrés avec le goulot en surface pour pouvoir les remplir régulièrement. Ces céramiques poreuses diffusent l'eau dans le sol environnant et permettent de le maintenir humide.