On ne le voit pas comme un conifère, mais c'est pourtant ce qu'il est : le genévrier. Marie Carpentier, alias Marie cultive, nous brosse son portrait botanique, historique et culturel.

Chaque jeudi dans Lem retrouvez Marie cultive

Le genévrier commun (Juniperus communis L.) est un conifère dont le feuillage est donc persistant. Ses fameuses baies, utilisées depuis l'Antiquité, s'apparentent donc à des pommes de pin (celles qui sont fructifères en tout cas). Elles mûrissent en 2 à 3 ans et ont des propriétés digestives, diurétiques et antiseptiques. Elles sont aussi utilisées pour parfumer la choucroute et sont l'un des ingrédients du Gin tonic.

Au jardin, le genévrier est utilisé en massif ou en rocailles et s'adapte à tous les sols dans une terre bien drainée, même en bord de mer.