Marie cultive nous conseille de profiter de la pause hivernale pour entretenir les outils, le composteur, la serre et autres équipements du jardin, récupérer des objets ou des matériaux qui serviront plus tard et repenser les aménagements de son potager.

Un mardi par mois dans Lem retrouvez Marie cultive

Les outils vont moins servir, autant en profiter pour les nettoyer, avec du savon noir qui éliminera au passage les germes qui pourraient contaminer les plantes. On peut aussi huiler sa scie. Et on peut fabriquer un rangement pour ces outils, avec une palette par exemple. On trouve de nombreux exemples de rangements faits maison sur Pinterest. Si vous avez des engins à moteur thermique, c'est aussi le moment de les faire réviser.

Pour nettoyer sa serre, savon noir et huile de coude feront bien l'affaire.

Les carrés potagers cernés de planches mériteront peut-être eux aussi une rénovation (changement des planches abimées). Le bac à compost aussi nécessitera probablement un rafraichissement.

On peut aussi écumer les recycleries et collecter des matériaux ou des objets : outils d'occasion, gouttière en pvc pour installer ses fraisiers en hauteur, journaux et boites d'œufs à transformer en godets pour semis, etc.

Enfin on se pose et on redessine le plan de son potager pour assurer la rotation des cultures : pas de tomates là où on en a installé la saison passée, mais plutôt de la mâche ou des épinards, des légumineuses après les pommes de terre, etc.