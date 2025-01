Plusieurs plantes portent le surnom de Bouillon-blanc ; dans cette chronique, Marie Carpentier, alias Marie cultive, désigne plus précisément la Molène Verbascum thapsus.

crédit photo : I Manfred Heyde sur Wikimedia commons

Mesurant jusqu'à deux mètres, le Bouillon-blanc ne ne passe pas inaperçu. Son feuillage est duveteux, sa hampe florale jaune. Dans l'Antiquité on l'utilisait pour la cicatrisation, au Moyen Âge contre les maux de gorges et les toux. On en trouve souvent en Bretagne ; elle s'installe quand le sol lui convient (sol sec, bien drainé, riche en nutriments).