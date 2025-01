Marie Carpentier, alias Marie cultive, a choisi un arbre qui aime nos contrées humides : l'Aulne glutineux.

L'Aulne glutineux apprécie les zones humides même si on le trouve partout en France. On le rencontre souvent en bord de rivière. Alnus glutinosa est de la famille des bétulacées comme le bouleau. Il doit son nom au caractère un peu poisseux de ses feuilles. Hildegarde von Bingen s'y est intéressée pour ses vertus circulatoires et sur la sphère ORL. Son intérêt est aussi d'abriter une grande biodiversité.