Plante emblématique de la Bretagne, au goût caractéristique et qui embellit le potager, c'est l'artichaut qui a les honneurs de la chronique hebdomadaire de Marie Carpentier alias Marie cultive : botanique, histoire, usages et conseils pour bien le faire pousser.

Chaque jeudi dans Lem retrouvez Marie cultive

Cynara scolymus fait partie de la très grande famille des Astéracées comme son cousin le chardon ou, plus proche, le cardon. C'est une plante vivace, épineuse dont on consomme la fleur (en bourgeon). Même si on a dit que c'était un plat de pauvre car il occupait plus de place dans l'assiette après consommation qu'avant, c'est plutôt un légume de luxe, amené en France par Catherine de Médicis en 1547 en guise de dot. On lui prête des vertus digestives (régénération du foie) et diurétiques. Il apprécie les sols riches et humides mais bien drainés. Le climat breton convient parfaitement à l'artichaut. On le garde d'une année sur l'autre en le divisant.