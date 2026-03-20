Des hivers trop pluvieux, des étés trop secs, des tempêtes plus nombreuses, des températures qui fluctuent beaucoup... Nos jardins vont devoir résister aux évolutions du climat. Marie Cultive a des idées pour vous y aider.

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C'est ainsi et ça va s'accentuer, un automne-hiver très pluvieux comme ceux de 2025-2026 après un été bien sec, ça risque d'arriver de plus en plus souvent du fait du changement climatique.

Observer son jardin et connaître ses envies avant d'agir

Si votre jardin est parsemé de saules ou de peupliers, il est bien possible qu'il soit en zone humide. Il faudra renoncer aux espèces "méditerranéennes". S'il est tout neuf en lotissement et constitué de remblais, n'espérez pas y installer d'emblée des plantes de terre de bruyère. D'une façon générale, il faut s'intéresser à l'exposition, à la surface, à l'environnement (un point d'eau voisin ? des apports de matière organique possibles ?), à la nature du sol (léger, compact, bien aéré ?).. Un jardin urbain entouré de haies de lauriers palmes, c'est l'assurance de devoir tailler fréquemment et transporter (difficilement) les coupes vers la déchèterie. Mieux vaudra donc privilégier des haies à pousse lente (buis) ou d'autres formes de clôtures.

Enfin, il vaut mieux connaître son appétence au jardin avant de planter quoi que ce soit : quel temps veut-on y consacrer ? Et pour quoi faire ? Un potager ou un jardin d'ornement ?

La question de l'eau : lutter contre le ruissellement, stocker et préserver le sol

Pour faire face aux pluies fortes et continues, il faut un jardin qui limite le ruissellement : un sol pas trop compact qui puisse absorber l'eau et… des talus : Une de leurs fonctions était justement autrefois de retenir l'eau et de lui permettre de s'écouler vers le sol plutôt que sur le sol. En outre, bien composé, c'est un élément d'embellissement du jardin ; il peut être fleuri 10 mois sur 12 si on choisit les bonnes essences bien placées (appréciant plus ou moins le soleil, selon les versants du talus).

Aux saisons froides très pluvieuses pourront succéder davantage de saisons chaudes sèches, comme l'été 2022 et dans une moindre mesure 2025. Il faudra donc aussi veiller à favoriser le stockage de l'eau (citernes, mares), et à limiter l'évaporation au sol (paillage). Les sedums sont de jolies plantes qui couvrent le sol, résistent bien à la sécheresse et font de ravissantes fleurs. Pour conserver votre pelouse en été, espaces ou arrêtez les tontes, c'est simple et économe en énergie. Laissez pousser dans le gazon les achillées aux feuilles et fleurs si délicates.

Arbres et arbustes pour ombrager et couper les rafales de vent

D'une façon générale, les parcelles ombragées dans un jardin conservent une humidité relative et le sol est protégé : les arbres, arbustes ou plantes grimpantes selon la surface dont vous disposez. En outre, point besoin d'alignements serrés. Des arbres et arbustes éparpillés jouent parfaitement les brise-vent.

Choix des essences qui s'adaptent

En terrain humide, on plante du saule (qu'on pourra tresser frais pour faire ses bordures) ou du jonc.

En terrain sec, plantez en isolé ou en haie Pittosporum, Photinia, Griseline du littoral tiennent bien la sécheresse et ne poussent pas indéfiniment. Si vous avez la place : le Chêne vert est bien acclimaté au Finistère, l'Albizia ou le Polownia se plaisent également.

D'une façon générale, on diversifie les espèces (c'est aussi une façon de faire face aux maladies), on évite les plantes exotiques et bien sûr les plantes envahissantes.