Marie cultive l'Achillée millefeuille

Portrait de l'Achillée millefeuille par Marie Carpentier alias Marie cultive qui propose chaque jeudi le portrait d'une plante : botanique, histoire, usages et conseils d'entretien.

Chaque jeudi dans Lem retrouvez Marie cultive

Achillea millefolium fait partie de la grande famille des Astéracées, herbe aux charpentiers ou herbe à la coupure a en effet des feuilles très découpées. Ses tiges souterraines lui permettent de se répandre un peu partout. Sa floraison estivale est blanche majoritairement mais d'autres couleurs ont été sélectionnées.

On lui prête des vertus cicatrisantes (en application) ou digestives (en infusion). On peut même l'utiliser comme herbe aromatique ou en bouquet de fleurs séchées. Mellifère, l'Achillée millefeuille mérite qu'on la favorise au jardin, en exposition ensoleillée. Elle est rustique et résistera aussi bien au froid qu'à la sécheresse.