Rencontre avec Marek Rybak qui nous raconte son parcours et sa passion pour le métier qu'il exerce à Landerneau, sous la marque Molinier créations : abat-jouriste.

Marek est créateur ou plutôt un artisan abat-jouriste. Il crée des abat-jour et des luminaires sur mesure, du projet à la conception.

Anciennement assistant de ministre puis chef du protocole diplomatique polonais, il avait la responsabilité de planifier de A à Z les venues de chefs d'État et autres dignitaires en Pologne. C'est lors d'un voyage personnel en France qu'il fait la rencontre de Christine avec qui il suit une formation professionnelle d'abat-jouriste. Sa passion se transforme vite en une envie plus forte et, mu par une volonté de changer de vie et de quitter ses fonctions trop stressantes, Marek déménage en France, à Agen, où il ouvre sa première boutique. Par la suite, il s'installe à Landerneau et ouvre sa boutique actuelle, Molinier Créations.

Marek Rybak a une réelle passion pour tout ce qui a trait à l'artisanat, au fait main et il aime réaliser des créations uniques. Il adore concevoir, réfléchir, il ne s'ennuie jamais.

Pour la création, il procède par étapes bien précises :

Il analyse, il pose des questions sur les besoins et envies de sa clientèle, le contexte dans lequel le luminaire doit trouver place, ses usages.

Il prépare son projet d'abat-jour en tenant compte notamment des proportions et du style du luminaire.

Il effectue des mesures et réalise un patron pour mieux visualiser le projet.

Le choix des matériaux est important (style imposé, envie de couleur ou de texture).

Outre la création d'abat-jours, Marek effectue également des rectifications, des rénovations, du nettoyage et des réparations de lampe si besoin.

Chaque année, il produit une collection d'environ cinq lampes différentes, signées Molinier Créations.