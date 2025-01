3ème marché des paysan(ne)s herboriste à St Kadou le dimanche 17 novembre.

Pour la 3ᵉ année consécutive, le marché des paysan(ne)s herboriste s'installe

à St Kadou le dimanche 17 novembre, de 13h à 18h.





Entrée gratuite (ateliers et conférences entre 5 et 10 euros)

La joyeuse équipe d'herboristes vous a encore concocté un beau programme, joyeux et florissant !

Un événement festif ou vous trouverez un marché de producteurs (tisanes, hydrolats, baumes, huiles, vinaigres, confitures, bouillons, encens, paniers, pépiniéristes spécialisées, graines…)

Mais aussi des ateliers plantes, conférences et sortie botanique.

Bar à tisane et houblon, petite restauration (pizza, crêpes et soupe), caravane de massage, pour faire le plein de bien-être, de plantes et de rencontres !

Pour vous donner envie de venir, voici un joli film sur la printanière https://www.youtube.com/watch?v=X_-pXyzs01M&ab_channel=Lemoulin%C3%A0images