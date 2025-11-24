Rendez-vous au marché de Noël de la MFR RumengolPublié le 26/11/2025
Lola et Adrien, élèves de première année de BTS commerce de la MFR Rumengol nous présentent leur marché de Noël, le 3 décembre 2025. Des produits locaux et artisanaux seront proposés pour l’occasion, et ce sont les élèves qui les vendront.
Le marché se déroule dans l’après-midi du 3 décembre 2025 à la MFR Rumengol, route du Cranou au Faou, de 14 h à 19 h.
Une tombola est organisée durant l’évènement, les résultats tomberont pour 18h.