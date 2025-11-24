Lola et Adrien, élèves de première année de BTS commerce de la MFR Rumengol nous présentent leur marché de Noël, le 3 décembre 2025. Des produits locaux et artisanaux seront proposés pour l’occasion, et ce sont les élèves qui les vendront.

Le marché se déroule dans l’après-midi du 3 décembre 2025 à la MFR Rumengol, route du Cranou au Faou, de 14 h à 19 h.

Une tombola est organisée durant l’évènement, les résultats tomberont pour 18h.