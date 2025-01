Le 5 novembre 2023 à Saint-Cadou c'est le marché automnal des paysannes et paysans herboristes du bout du monde. On pourra y acheter des productions du Finistère : plantes séchées, mélanges pour tisanes ou cuisine, hydrolats et élixirs floraux, baumes, huiles, vinaigres... s'y ajouteront 3 ateliers, une balade botanique et des conférences.

Le programme en détail sur le site internet des paysannes herboristes du bout du monde

Les paysans et paysannes herboristes bénéficient depuis peu de formations reconnues. On part de loin puisque le métier d'herboriste avait disparu sous le régime de Vichy. Pourtant, la production de plantes médicinales et aromatiques (y compris des fleurs) s'est poursuivie et connaît même un véritable engouement. Dans le Finistère, on compte une soixantaine de paysannes et paysans qui pour la plupart transforment : en huiles essentielles, hydrolats, élixirs, en tisanes, en cosmétiques, vinaigres, pestos ou sirops.

L'association a été créée par 6 paysannes et elle organise chaque année trois marchés. Celui de Saint-Cadou le 5 novembre 2023 de 13h à 18h permettra d'acheter des semences, plants ou productions. On pourra aussi s'instruire en suivant une balade botanique aux alentours, des ateliers (dont un pour les enfants), des conférences.