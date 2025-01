Prenez le Maquis

Dans cet épisode, nous rencontrons Marine, Jeanne, Christine et Nicolas qui nous parlent du Maquis. Ce lieu de rencontre, d'échange artistique et d'éducation populaire, localisé dans le quartier de Saint-Pierre à Brest, propose à chaque personne de prendre part à la vie artistique de la ville dans une démarche intégrative.

Le site internet du Maquis

Implanté sur la rive droite de la Penfeld à Brest, le Maquis propose aux artistes et aux habitants du quartier un lieu d'accueil, d'éducation populaire et de création artistique dans un quartier où l'offre culturelle n'est pas aussi importante que dans le centre ville. Créé il y a douze ans de la rencontre d'artistes voulant porter une parole commune sur des sujets politiques, humains et sociaux par la création artistique, le Maquis est un lieu d'intermédiation où l’organisation, les décisions et la programmation sont construites au sein du collectif, même si ce n'est pas toujours facile.

Ouvert sur le quartier, le Maquis propose avant tout et surtout une offre culturelle bâtie dans une démarche ascendante, avec et pour les habitants, à l'inverse des institutions culturelles classiques. Ainsi, le lieu ouvre ses portes à tou.te.s tous les mardis midi afin de partager des moments de discussion ouverte. Le Maquis souhaite ainsi réfléchir à d'autres modèles de société et aux manières de réinventer les liens entre les gens.