Le vendredi 22 mars 2024, la fine équipe du Bistrot recevait Manu Planchot (auteur, compositeur et interprète). Un "régional de l'étape" en outre... et une belle rencontre. De très beaux textes en symbiose avec une très belle musique.

Soit au piano, soit à la guitare en direct : Manu Planchot est un habitué du Cabaret Kerhore, scène qui lui a permis de s'apercevoir - c'est notre analyse, - que ses textes et ses musiques n'étaient pas destinées qu'à un public restreint. Au contraire, les chansons de Manu Planchot méritent largement de partir se promener sur les ondes. Si le "Bistrot" a pu participer à son tour, c'est la meilleure des récompenses ! Nous n'oublierons pas non plus Chloé Le Bris que nous attendons un de ces vendredis. Comme d'hab, à partager sans modération!"