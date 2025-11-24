MANITRANS — Manifestations sportives et culturelles en transition dans les aires protégées — est un projet de recherche-action qui, jusqu'en 2028, va s'intéresser aux pratiques et à la prise en compte de la biodiversité dans l'organisation des compétitions et autres festivals en aire naturelle protégée. L'UBO et l'Agence bretonne de la biodiversité co-portent ce projet en Finistère, Côtes-d'Armor et Ille-et-Vilaine.

C'est l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui a lancé l'appel à projets de recherche et Camille Gontier et ses collègues de l'UBO ont saisi l'occasion à propos d'un sujet sur lequel ils et elles s'interrogeaient déjà : l'intégration des enjeux de biodiversité dans l'organisation de manifestations sportives et culturelles dans les aires naturelles protégées bretonnes.

Des aires séduisantes pour des événements attractifs

Ces événements sont en effet de plus en plus nombreux : trails, courses, mais aussi festivals, rassemblements de voiliers du patrimoine, qui investissent les cadres attractifs que sont les paysages bretons, terrestres ou maritimes ; lesquels sont souvent néanmoins fragiles, en particulier quand il s'agit d'aires naturelles protégées comme des zones Natura 2000, Espaces naturels sensibles, etc.

Le projet Manitrans — Manifestations sportives et culturelles en transition dans les aires protégées — a donc pour vocation de poser clairement le sujet ; il n'aura pas pour vocation de mesurer les impacts des événements concernés sur la biodiversité des zones où ils ont lieu. Les disciplines scientifiques impliquées sont du domaine des sciences humaines : sciences sociales de la conservation, de la sociologie des politiques environnementales et de la sociologie des organisations. Il s'agira d'étudier les choix, équilibres entre la nécessité de préserver la biodiversité et les réalités concrètes d'organisation : moyens, exigences du public, idéologie de la performance, conflit d'usages, etc.

Recherche-action pour impliquer en profondeur les comités d'organisation des manifestations

Comme c'est un projet de recherche-action qui implique les "objets" même de la recherche (comités d'organisation des manifestations), il s'oriente vers une démarche qualitative plus que quantitative. Manitrans couvre pour l'instant cependant trois départements bretons, le Finistère, les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine ; le Morbihan sera peut-être intégré d'ici à 2028. Huit événements participeront à la recherche : Roc'h des monts d'Arrée, Route du rhum, La vaillante (course en estran), la Presque îlienne et l'Ultra trail des monts d'Arrée (le recrutement est en cours). Les structures volontaires travailleront en lien avec les quatre gestionnaires d'espaces naturels concernés par le projet : le Parc naturel régional d'Armorique, la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime et les agglomérations de Saint-Malo et Saint-Brieuc. L'objectif du projet est déjà de permettre aux deux mondes de se rencontrer et de dialoguer plus en profondeur au sein des ateliers proposés par les scientifiques et l'Agence bretonne de la biodiversité.

Monter en compétence pour mieux comprendre la biodiversité

L'ABB a notamment permis d'identifier les structures organisatrices et les gestionnaires, elle appuie l'Université dans les autres objectifs du projet : mobiliser et impliquer les personnes concernées, et leur proposer des outils et des ressources techniques, scientifiques, réglementaires et pédagogiques, des guides de bonnes pratiques notamment. L'Agence a en effet constaté que si les comités d'organisation, comités olympiques, offices de tourisme maitrisaient de mieux en mieux les questions liées aux déchets, aux pollutions, à la mobilité ou à la dépense énergétique lors des événements publics, ils avaient encore besoin de monter en compétence dans le domaine de la biodiversité.