Depuis février 2026, une Maison sport santé itinérante propose à la population de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime d'évaluer son activité physique et ses besoins pour améliorer sa santé ; ainsi qu'un suivi pour se remettre en mouvement.

La prévention en santé reste encore limitée en France, alors qu'elle permettrait de réduire très largement les dépenses de soins. Les études scientifiques sont nombreuses et sans ambiguïté pour démontrer que la pratique d'une activité physique régulière a un impact sur de multiples paramètres sanitaires : de la santé mentale à la prévention des maladies chroniques (diabète de type 2, hypertension) en passant par la prévention des chutes, des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives.

La Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime, en partenariat avec la CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) du Bout du Monde et l’Ufolep, ont lancé la Maison sport santé itinérante du territoire en février 2026. Elle s'inspire d'autres plus anciennes comme celle de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas.

Son objectif est de favoriser la santé et le bien-être des habitants grâce au développement d’activités physiques adaptées.

Un service pour toute personne qui veut en finir avec la sédentarité

Pensée sous une forme itinérante, la Maison sport santé est accessible à toute personne habitant la Communauté de communes et qui s'estime trop sédentaire. Si les médecins et professionnels de santé du territoire peuvent orienter leur patientèle vers le dispositif, nul besoin d'avoir un ordonnance pour y accéder. Il faut juste être volontaire. Quel que soit votre âge, profil social, handicap ou validité, état de santé (maladie chronique, Covid long, etc.) vous pouvez prendre rendez-vous pour la séance d'évaluation.

Une séance d'évaluation d'une heure et un accompagnement sur mesure et local

Lors du bilan, l'animateur de l'Ufolep vous reçoit pendant une heure. Un questionnaire et des tests permettent d'évaluer précisément votre niveau d'activité physique et vos besoins éventuels (on sous-estime parfois son degré d'activité). Si besoin (et envie), le suivi est ensuite personnalisé, avec une orientation vers les associations sportives partenaires et labellisées, dont les bénévoles ont suivi la formation "sport santé". On peut aussi se faire aider dans sa pratique en autonomie (marche, vélo, etc.). La Maison sport santé pourra proposer à Crozon, en plus des bilans, des séances d’Activité physique adaptée (APA) pour reprendre confiance en ses capacités.

Les permanences régulières ont lieu dans les communes suivantes les lundis matin et après-midi hors périodes de vacances scolaires, pendant toute l'année :

• Crozon

• Telgruc sur mer

• Lanvéoc

• Argol



Pour connaître les programmes et les services proposés, vous pouvez joindre par mail l'animateur Ufolep Nicolas Masson : nmasson@ufolep.org ou retrouver les informations sur le site internet : https://maisonsportsantebrest.org

L'objectif est bien de pérenniser la Maison sport santé comme outil de prévention.